Названо спасшее российскую космонавтику событие

Историк Железняков: создание МКС спасло российскую космонавтику в 1990-е годы

Создание Международной космической станции (МКС), начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику. Об этом РИА Новости заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Эксперт отметил, что как показало время, на тот момент это было единственным правильным решением, которое и позволило развиваться мировой космонавтике и поддержало российскую, «не дало ей развалиться». «Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС», — подчеркнул Железняков.

Собеседник агентства напомнил, что к началу 1990-х годов как Россия, так и США собирались строить новые орбитальные станции. РФ хотела запустить на орбиту станцию «Мир-2», а американский проект носил название Freedom. Однако, по словам историка, американская сторона, взвесив все плюсы и минусы возможного сотрудничества, предложила объединить усилия.

«То есть, это можно рассматривать и как логическое продолжение тех процессов, которые происходили и на политической арене, и в космической деятельности ведущих космических держав», — добавил Железняков.

Эксперт отметил, что в то же время основные сложности при реализации такого соглашения носили политический характер. Он уточнил, что в США далеко не все положительно отнеслись к возможности сотрудничества с бывшим геополитическим противником, при этом российская космонавтика была не совсем готова морально объединять усилия после 40 лет самостоятельного исследования космоса.