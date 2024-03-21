Названа причина отмены пуска российского «Союз МС-25»

НАСА: запуск корабля «Союз МС-25» отменен из-за двигателей ракеты «Союз-2.1а»

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции (МКС) отменен из-за не включившихся вовремя двигателей ракеты «Союз-2.1а». Причину отмены старта назвали в трансляции пуска, организованной НАСА. Об этом сообщает РИА Новости.

Пуск был отменен за 20 секунд до старта. «Кабель-мачта отошла от ракеты, однако ожидаемого в этот момент включения двигателей не произошло, и автоматическая система отменила пуск», — сказали в трансляции.

Вторая попытка запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» состоится не ранее 23 марта.

Ранее произошла автоматическая отмена пуска ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» со стартовой площадки №31 («Восток») космодрома Байконур. Пуск носителя должен был состояться 21 марта в 16:21 по московскому времени. На борту корабля находились первая участница космического полета от Белоруссии Марина Василевская, космонавт госкорпорации «Роскосмос» Олег Новицкий и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

В сентябре 2023 года на ракете «Союз 2.1а» был запущен корабль «Союз МС-24». Тогда на МКС отправились космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О’Хара.