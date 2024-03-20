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16:12, 20 марта 2024Наука и техника

Госкомиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС»

«Роскосмос»: госкомиссия утвердила экипаж корабля «Союз МС-25»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Государственная комиссия утвердила экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-25», который запустят на орбиту 21 марта. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос», передает ТАСС.

В основной экипаж вошли космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, астронавт НАСА Трейси Дайсон и белорусская участница космического полета Марина Василевская. Их дублерами стали Анастасия Ленкова из Белоруссии, космонавт Иван Вагнер и Дональд Петтит, который является самым старшим из действующих астронавтов НАСА.

Новицкий и Василевская пробудут на Международной космической станции около двух недель и вернутся 2 апреля на корабле «Союз МС-24», а миссия Дайсон продлится до сентября.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем состоится в 16:21 по московскому времени 21 марта с 31-й стартовой площадки космодрома Байконур.

Ранее в марте в «Роскосмосе» сообщили, что «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Специалисты космодрома продолжили подготовку к пуску после установки носителя в вертикальное положение.

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      Даниил Иринин
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