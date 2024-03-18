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10:02, 18 марта 2024Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Союзом МС-25» установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» установили на стартовый стол

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом сообщает в Telegram госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя в вертикальное положение специалисты космодрома продолжили подготовку к пуску. Старт приурочен к 90-летию первого в мире человека в космосе — советского космонавта Юрия Гагарина, чье изображение нанесено на ракету.

Ранее госкорпорация сообщила, что на Байконуре «Союз МС-25», который планируется отправить к Международной космической станции (МКС), состыковали с переходным отсеком космической головной части «Союза-2.1а».

Запуск корабля «Союз МС-25» на носителе «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур планируется провести 21 марта. На борту корабля будут находиться космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

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      Иван Потапов
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