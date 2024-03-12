«Роскосмос»: на Байконуре корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

На космодроме Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-25», который планируется отправить к Международной космической станции (МКС), состыковали с переходным отсеком космической головной части ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работы велись специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома. Отмечается, что переходный отсек «обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты».

Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-25» на Байконуре заправили топливом и сжатыми газами.

Запуск корабля «Союз МС-25» с носителем «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур планируется провести 21 марта. На борту корабля будут находиться космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.