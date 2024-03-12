Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:15, 12 марта 2024Наука и техника

Корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

«Роскосмос»: на Байконуре корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

Фото: КЦ «Южный» / Роскосмос / РИА Новости

На космодроме Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-25», который планируется отправить к Международной космической станции (МКС), состыковали с переходным отсеком космической головной части ракеты «Союз-2.1а». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работы велись специалистами Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома. Отмечается, что переходный отсек «обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса корабля в бортовую систему управления ракеты».

Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-25» на Байконуре заправили топливом и сжатыми газами.

Запуск корабля «Союз МС-25» с носителем «Союз-2.1а» к МКС с космодрома Байконур планируется провести 21 марта. На борту корабля будут находиться космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, белорусский космонавт Марина Василевская и астронавт НАСА Трейси Дайсон.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Готланд всегда был важен». Швеция решила укрепить оборону острова, с которого можно обстреливать Россию

      В СБУ сообщили о грозящих православным журналистам Украины пожизненных сроках

      Балкон не выдержал вышедшего покурить россиянина

      Врач рассказал о требующих срочного обращения к врачу уплотнениях на теле

      В России решили разработать программу для весенних туров в Северную Корею

      Путин назвал «Лидеров России» самым большим кадровым форумом в мире

      Ирина Шейк снялась в мини-шортах для обложки Vogue

      Двое туристов попали под лавину в Японии и не выжили

      Американский хоккеист похвалил россиянина за драку с ним в матче КХЛ

      Корабль «Союз МС-25» состыковали с переходным отсеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше