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15:38, 11 марта 2024Наука и техника

На Байконуре заправили «Союз МС-25»

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-25» заправили перед запуском 21 марта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», который планируют запустить с космодрома Байконур 21 марта, заправили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Перед запуском корабль заправили топливом и сжатыми газами. После заправки «Союз МС-25» доставили в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки и установили на рабочее место для дальнейших работ.

Специалистам предстоит разместить грузы, проверить герметичность люков, провести контрольное фотографирование «Союза», установить экранно-вакуумную теплоизоляцию на поверхности отсеков, а также выполнить контрольное взвешивание корабля и его стыковку с переходным отсеком ракеты-носителя.

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Ранее в марте в «Роскосмосе» сообщили, что ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 запустят в марте.

В конце февраля стало известно, что на Байконуре проверили солнечные батареи и антенно-фидерные устройства бортовых радиосистем корабля «Союз МС-25», который планируется отправить к Международной космической станции.

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      Даниил Иринин
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