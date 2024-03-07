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18:02, 7 марта 2024Наука и техника

Российский «Ресурс-П» запустят в марте

«Роскосмос»: ракету с аппаратом «Ресурс-П» №4 запустят в марте

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 запустят в марте. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Байконуре началась подготовка к заправке "Ресурса-П" № 4. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 4 — в марте», — говорится в сообщении.

Ранее в марте в госкорпорации сообщили, что «пакет» ракеты «Союз-2.1б» под пуск пилотируемого корабля «Союз МС-25» собран. Старт ракеты с «Союзом» запланирован на 21 марта.

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В январе в «Роскосмосе» рассказали, что запуск российского космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025 году.

В ноябре американское издание SpaceNews писало, что в 2022 году российские спутники «Ресурс-П» №3 и «Космос-2562» провели потенциально опасные маневры. «Ресурс-П» №3, несколько лет, по заявлениям американской стороны, находившийся в бездействии, совершил крупный маневр, приблизившись к «Космосу-2562».

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      Даниил Иринин
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