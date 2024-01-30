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17:05, 30 января 2024Наука и техника

Назван срок запуска российского «Ресурса-ПМ»

«Роскосмос»: запуск российского спутника ДЗЗ «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025 году

Фото: Олег Смыслов / РИА Новости

Запуск российского космического аппарата (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025 году. Срок запуска спутника со ссылкой на госкорпорацию «Роскосмос» называет ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году планируется запуск КА «Ресурс-П» № 4, в 2025-м — «Ресурс-П» № 5.

«Дальнейшее развитие спутников сверхвысокодетальной съемки связано с разработкой спутника "Ресурс-ПМ" с улучшенными характеристиками. Выведение на орбиту первого аппарата ожидается в 2025 году», — уточнили в госкорпорации.

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В «Роскосмосе» добавили, что в настоящее время завершается изготовление радиолокационного КА Обзор-Р.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко сообщил, что в 2024 году «Роскосмос» планирует вывести на орбиту девять КА ДЗЗ.

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      Иван Потапов
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