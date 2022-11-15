«Роскосмос» запустит девять спутников для наблюдения за поверхностью Земли

«Роскосмос» запустит девять спутников дистанционного зондирования Земли в 2023 году

Госкорпорация «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, которые предназначены для наблюдения за земной поверхностью. Об этом сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко, передает «Интерфакс».

«Мы планируем в следующем году осуществить порядка девяти пусков космических аппаратов», — сказал он на международной конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» в Институте космических исследований Российской академии наук. «Это нарастающий итог того, что мы не смогли сделать в прошлом и текущем году из-за сложившейся ситуации в геополитической обстановке», — отметил Заичко.

По его словам, в следующем году будут запущены аппарат «Кондор-ФКА» 1, локатор «Обзор-Р» 1, «Ресурс-П» 4, два аппарата «Метеор-М» 2.3-2.4, два спутника «Ионосфера» 1-2, аппарат «Электро-Л» 4 и спутник «Арктика-М» 2.

В 2024 году планируется запуск аппарата «Ресурс-ПМ» 1, двух спутников «Ионосфера» 3-4 и «Кондор-ФКА» 2, а в 2025 году на орбиту могут вывести «Ресурс-ПМ» 2.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что четвертый российский спутник гидрометеорологического обеспечения «Электро-Л» прошел испытания в тепловакуумной камере.