Собран «пакет» ракеты под пуск «Союза МС-25»

«Роскосмос»: собран «пакет» ракеты под пуск корабля «Союз МС-25»

Собран «пакет» ракеты «Союз-2.1б» под пуск пилотируемого корабля «Союз МС-25». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в состав «пакета» входят «первая и вторая ступени ракеты, а это пять блоков: центральный и четыре боковых». «Следующий этап — пневмоиспытания, затем автономные и комплексные испытания и общая сборка носителя», — заявили в госкорпорации.

В феврале на космодроме Байконур проверили солнечные батареи пилотируемого корабля «Союз МС-25».

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС запланирован на 21 марта. На борту корабля будут находиться космонавты Олег Новицкий (Россия), Марина Василевская (Белоруссия) и астронавт Трейси Дайсон (США).