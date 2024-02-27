В «Роскосмосе» рассказали о подготовке к пуску «Союза МС-25»

«Роскосмос»: на Байконуре проверили солнечные батареи «Союза МС-25»

На космодроме Байконур проверили солнечные батареи пилотируемого корабля «Союз МС-25», который планируется отправить к Международной космической станции (МКС). О подготовке корабля к пуску в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня на Байконуре проверили солнечные батареи пилотируемого корабля — развернули секции фотоэлементов и облучили их мощными светильниками для контроля эффективности преобразования световой энергии в электрическую», — сообщили в госкорпорации.

Также была проведена проверка антенно-фидерных устройств бортовых радиосистем корабля.

Ранее пилотируемый корабль «Союз МС-25» успешно прошел испытания в вакуумной камере на космодроме Байконур.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» с кораблем «Союз МС-25» с космодрома Байконур к МКС запланирован на 21 марта. На борту корабля будут находиться космонавты Олег Новицкий (Россия), Марина Василевская (Белоруссия) и астронавт Трейси Дайсон (США).