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17:14, 13 февраля 2024Наука и техника

«Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-25» прошел испытания в вакуумной камере

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» успешно прошел испытания в вакуумной камере на космодроме Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В ходе испытаний были проверены герметичность отсеков и бортовых систем. Замечаний по состоянию космического корабля не поступило.

«Следующий этап — проверка автоматики комбинированной двигательной установки и системы исполнительных органов спуска, тестирование бортового цифрового вычислительного комплекса и аппаратуры радиотехнических систем, а также заправка теплоносителем магистралей системы обеспечения теплового режима корабля», — заявили в госкорпорации.

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7 февраля «Союз МС-25» направили на испытания в вакуумную камеру.

Запуск корабля с космонавтами Олегом Новицким (Россия) и Мариной Василевской (Белоруссия) и астронавтом Трейси Дайсоном (США) к Международной космической станции запланирован на 21 марта.

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      Иван Потапов
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