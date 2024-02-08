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09:24, 8 февраля 2024Наука и техника

«Союз МС-25» испытают на герметичность

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-25» отправили на вакуумные испытания

Фото: РКК «Энергия»

Российский пилотируемый корабль «Союз МС-25», который стартует 21 марта, испытают на герметичность. Об этом 7 февраля сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«Сегодня "Союз МС-25" отправили в вакуумную камеру для испытаний корабля и его бортовых систем на герметичность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с космодрома Байконур «Союз МС-25» отправится к Международной космической станции (МКС) с международным экипажем. В него войдет космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, участница полета из Белоруссии Марина Василевская и астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Трейси Дайсон.

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В конце января стало известно, что «Союз МС-25» испытали в безэховой камере на Байконуре. Специалисты госкорпорации протестировали аппаратуру «Курс-НА», которая отвечает за стыковку аппарата с МКС.

В том же месяце «Роскосмос» показал на видео разделение первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-25».

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      Даниил Иринин
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