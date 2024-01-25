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20:35, 25 января 2024Наука и техника

«Союз МС-25» испытали в безэховой камере

«Роскосмос»: бортовые системы «Союза МС-25» испытали в безэховой камере

Фото: РКК «Энергия» / Госкорпорация «Роскосмос»

Бортовые системы пилотируемого корабля «Союз МС-25» испытали в безэховой камере на космодроме Байконур. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Байконуре готовят к старту новый пилотируемый корабль! Сегодня он прошел испытания в безэховой камере — комнате, покрытой радиопоглощающим материалом. Именно так на Земле имитируют космос, чтобы проверить работу бортовых радиосистем кораблей», — говорится в сообщении.

Специалисты госкорпорации протестировали аппаратуру «Курс-НА», которая отвечает за стыковку аппарата с Международной космической станцией.

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Ранее в январе стало известно, что к создаваемой Российской орбитальной станции с 2028 по 2033 год планируется отправить десять перспективных космических кораблей «Орел».

В ноябре генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев сообщил, что первый полет перспективного транспортного космического корабля ожидается в 2028-2029 годах.

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      Даниил Иринин
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