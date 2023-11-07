В России понадеялись на первый полет ПТК через пять-шесть лет

РКК «Энергия»: первый полет ПТК ожидается в 2028-2029 годах

Первый полет перспективного транспортного космического корабля (ПТК) ожидается в 2028-2029 годах, заявил генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», академик Российской академии наук (РАН) Владимир Соловьев. Об этом сообщает ТАСС.

Ученый, выступая на конференции по космической биологии и авиакосмической медицине «Земля — Орбита — Дальний космос», понадеялся, что первый полет ПТК состоится через пять-шесть лет. На этом же мероприятии генконструктор вручил директору Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олегу Орлову макет ПТК.

«Готовьтесь — в этом корабле буквально в 2028-2029 году мы ожидаем, что отобранные вами космонавты обязательно полетят в космос», — сказал Соловьев.

Академик РАН добавил, что ПТК рассчитан и на полеты к Луне, и рассказал про российские перспективы освоения дальнего космоса. «Хотите — не хотите, но на Марс мы обязательно полетим», — заявил ученый.

В октябре заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников сообщил, что пилотируемые космические корабли серии «Союз» не пустят на перспективную станцию.