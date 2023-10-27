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10:17, 27 октября 2023Наука и техника

Российские «Союзы» не пустят на РОС

Кожевников: корабли «Союз» не пустят на Российскую орбитальную станцию
СюжетКосмическая программа России:

Фото: NASA / Globallookpress.com

Пилотируемые космические космические корабли «Союз» не пустят на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников.

По его словам, корабль «Союз» продолжает свое существование в качестве средства транспортного обеспечения для Международной космической станции (МКС). Доставка космонавтов на РОС будет осуществляться перспективным пилотируемым транспортным кораблем (ПТК) с космодрома Восточный, а грузов — модернизированным грузовым кораблем «Прогресс-РОС» с космодрома Байконур.

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Конструктор добавил, что подготовка к запуску ПТК и научно-энергетического модуля (НЭМ) РОС, который планируется отправить на околоземную орбиту в 2027 году, должны идти параллельно.

В сентябре агентство со ссылкой на проект федерального бюджета на 2024-2026 годы сообщило, что на государственную программу «Космическая деятельность России» заложены расходы в размере более 800 миллиардов рублей.

Оружие России: на страже Родины
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      Иван Потапов
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