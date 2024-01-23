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12:46, 23 января 2024Наука и техника

«Роскосмос» пообещал отправить к РОС десять кораблей «Орел»

«Роскосмос»: к РОС с 2028 по 2033 год отправятся десять кораблей «Орел»

Фото: Иван Тимошенко / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

К создаваемой Российской орбитальной станции (РОС) с 2028 по 2033 год планируется отправить десять перспективных космических кораблей «Орел», указано в презентации генерального конструктора России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), академика Российской академии наук (РАН) Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие материалы были представлены на пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королева («Королевские чтения»).

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В апреле прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что летные испытания корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием РОС.

Тогда же из публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов, стало известно, что корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири.

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      Иван Потапов
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