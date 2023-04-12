Названо условие проведения летных испытаний российского «Орла»

Борисов заявил, что летные испытания корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием РОС

Летные испытания перспективного пилотируемого космического корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием Российской орбитальной станции (РОС). Об этом условии в интервью ТАСС сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Глава госкорпорации назвал логичным увязку систем перспективных корабля и станции друг с другом. Борисов напомнил, что ранее проведение летных испытаний «Орла» планировалось осуществлять со стыковкой к Международной космической станции.

Руководитель рассказал, что в настоящее время создание нового корабля находится на этапе изготовления макетов и опытных изделий, а также испытания его отдельных частей. «Начаты работы по экспериментальной отработке пилотируемого транспортного корабля на полноразмерных макетах», — уточнил Борисов.

Глава госкорпорации отметил, что в настоящее время переименование «Орла» не планируется.

В апреле из публикации в научном журнале «Пилотируемые полеты в космос», издаваемом при поддержке Центра подготовки космонавтов, стало известно, что корабль «Орел» будет приземляться в Оренбургской области и Сибири.