Разделение ступеней «Союза» показали на видео

«Роскосмос» показал на видео разделение ступеней и падение блоков ракеты «Союз»

Разделение первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-25», показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал «Роскосмос» в Telegram.

Отмечается, что на один из боковых блоков первой ступени ракеты, которая стартовала в декабре с космодрома Байконур, установили видеокамеру.

«В ролике можно увидеть момент разделения первой и второй ступеней, падающие боковые блоки, улетающую ракету и нашу планету», — говорится в сообщении.

В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» отправят к Международной космической станции в феврале 2024 года. Корабль готовят к старту в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура.

В том же месяце стало известно, что «Союз-2.1а», стартовавший с площадки №31 космодрома Байконур, вывел на околоземную орбиту космический корабль «Прогресс МС-25». Корабль доставил на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов.