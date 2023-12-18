«Прогресс МС-26» отправят к МКС в феврале

Корабль «Прогресс МС-26» отправят к МКС в феврале 2024 года

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» отправят к Международной космической станции (МКС) в феврале 2024 года. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что «Прогресс МС-26» готовят к старту в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур. Корабль переместили в вакуумную камеру для испытаний на герметичность.

На прошлой неделе специалисты «Роскосмоса» выполнили комплексные испытания «Прогресса МС-26» для проверки готовности его бортовых систем к выведению на орбиту и стыковке с МКС.

Ранее в декабре «Роскосмос» сообщил, что гидрометеорологический спутник «Арктика-М» №2 вывели на орбиту.

В том же месяце стало известно, что ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту космический корабль «Прогресс МС-25», который доставит на МКС более 2,5 тонны грузов.