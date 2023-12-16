«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

16 декабря на орбиту вывели гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» на своем сайте.

Старт ракеты-носителя «Союз-2. 1б» состоялся на космодроме Байконур через три дня после установки на старте. Затем космический аппарат «Арктика-М» отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на целевую орбиту.

Первый аппарат «Арктика-М», предназначенный для мониторинга климата в Арктике и на прилегающих территориях, запустили в космос 28 февраля 2021 года также с Байконура.

Ранее стало известно, что сборкой ракеты занимались специалисты космического центра «Южный». Доставили спутник «Арктика-М» на Байконур в ноябре.