Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:44, 16 декабря 2023Наука и техника

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

«Роскосмос»: гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

Кадр: Роскосмос ТВ / Youtube

16 декабря на орбиту вывели гидрометеорологический спутник «Арктика-М» № 2. Об этом сообщила корпорация «Роскосмос» на своем сайте.

Старт ракеты-носителя «Союз-2. 1б» состоялся на космодроме Байконур через три дня после установки на старте. Затем космический аппарат «Арктика-М» отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на целевую орбиту.

Материалы по теме:
Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5» На ракету потратили миллиарды долларов и четверть века разработки
Россия запустила вторую за шесть лет «Ангару-А5»На ракету потратили миллиарды долларов и четверть века разработки
14 декабря 2020
Еще полетаем «Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Еще полетаем«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
13 марта 2018

Первый аппарат «Арктика-М», предназначенный для мониторинга климата в Арктике и на прилегающих территориях, запустили в космос 28 февраля 2021 года также с Байконура.

Ранее стало известно, что сборкой ракеты занимались специалисты космического центра «Южный». Доставили спутник «Арктика-М» на Байконур в ноябре.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Наше командование нас кинуло» Шесть пограничников ВСУ сдались в плен на границе с Россией

      Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» вывели на орбиту

      Против известного пластического хирурга возбудили уголовное дело

      В МИД России назвали сомнительным решение ЕС о начале переговоров по Украине

      В МИД заявили о росте напряженности внутри ЕС

      В Турции заявили о продолжении реализации инициатив по зерновой сделке

      В российском городе задержали мужчину за расправу над девочкой в 1999 году

      Опубликован райдер певца SHAMAN

      Пьяный россиянин избил мать табуретом и сжег диван

      Авиакомпании в Германии предъявили счет экоактивистам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости