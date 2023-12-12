Ракету для запуска российской «Арктики-М» № 2 собрали

«Роскосмос»: ракету «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» № 2 запустят 16 декабря

Ракета «Союз-2.1б» для запуска спутника «Арктика-М» № 2 собрана. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работы проведены специалистами космического центра «Южный». Космический аппарат предназначен, в частности, для отслеживания гидрогеологической обстановки в Арктическом регионе и на прилегающих к нему территориях.

Вывоз ракеты на стартовую площадку космодрома Байконур должен состояться 13 декабря. Пуск носителя намечен на 16 декабря в 12:18 по московскому времени.

В ноябре госкорпорация сообщила о доставке второго метеорологического спутника «Арктика-М» на Байконур.