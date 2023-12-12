Ракету для запуска российской «Арктики-М» № 2 собрали
«Роскосмос»: ракету «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» № 2 запустят 16 декабря
Ракета «Союз-2.1б» для запуска спутника «Арктика-М» № 2 собрана. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
Работы проведены специалистами космического центра «Южный». Космический аппарат предназначен, в частности, для отслеживания гидрогеологической обстановки в Арктическом регионе и на прилегающих к нему территориях.
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Вывоз ракеты на стартовую площадку космодрома Байконур должен состояться 13 декабря. Пуск носителя намечен на 16 декабря в 12:18 по московскому времени.
В ноябре госкорпорация сообщила о доставке второго метеорологического спутника «Арктика-М» на Байконур.