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19:46, 12 декабря 2023Наука и техника

Ракету для запуска российской «Арктики-М» № 2 собрали

«Роскосмос»: ракету «Союз-2.1б» со спутником «Арктика-М» № 2 запустят 16 декабря

Фото: Космический центр «Южный»

Ракета «Союз-2.1б» для запуска спутника «Арктика-М» № 2 собрана. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Работы проведены специалистами космического центра «Южный». Космический аппарат предназначен, в частности, для отслеживания гидрогеологической обстановки в Арктическом регионе и на прилегающих к нему территориях.

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Вывоз ракеты на стартовую площадку космодрома Байконур должен состояться 13 декабря. Пуск носителя намечен на 16 декабря в 12:18 по московскому времени.

В ноябре госкорпорация сообщила о доставке второго метеорологического спутника «Арктика-М» на Байконур.

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      Иван Потапов
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