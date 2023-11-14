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14:27, 14 ноября 2023Наука и техника

На Байконур доставили вторую «Арктику-М»

«Роскосмос»: на космодром Байконур доставили второй спутник «Арктика-М»

Фото: НПО Лавочкина / «Роскосмос»

На космодром Байконур для запуска доставили второй метеорологический спутник «Арктика-М». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что космический аппарат «Арктика-М» №2 прошел ряд завершающих испытаний и а на космодроме его «ждет предпусковая подготовка, заправка топливом и стыковка с разгонным блоком».

Запуск спутник запланирован на декабрь.

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В июле «Роскосмос» сообщил, что «Арктика-М» №2 прошла испытания в термовакуумной камере.

В феврале 2021 года с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М», предназначенным для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе.

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      Иван Потапов
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