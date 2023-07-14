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17:27, 14 июля 2023Наука и техника

Спутник «Арктика-М» №2 прошел термовакуумные испытания

«Роскосмос»: спутник «Арктика-М» №2 прошел испытания в термовакуумной камере

Фото: «НПО Лавочкина»

Спутник «Арктика-М» №2, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли и морей Северного Ледовитого океана, успешно прошел испытания в термовакуумной камере. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«Было необходимо подтвердить работоспособность бортовых систем в вакууме в течение трех термоциклов, при которых уровни циклических изменений допустимых температур посадочных мест приборов изменяются от близких к максимальному значению до близких к минимальному значению», — отметили в госкорпорации.

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В апреле ТАСС со ссылкой на материалы правительства к посещению премьер-министром России Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина сообщил, что метеорологический космический аппарат «Арктика-М» №2 планируется запустить в декабре.

В марте в НПО имени Лавочкина пообещали, что проектирование российской группировки спутников «Арктика-М» завершится в начале 2024 года.

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    Иван Потапов
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