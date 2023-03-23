Названы сроки проектирования российской «Арктики»

НПО Лавочкина: группировку «Арктика-М» завершат проектировать в начале 2024 года

Проектирование российской группировки спутников «Арктика-М» завершится в начале 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в Научно-производственном объединении (НПО) Лавочкина.

Речь идет о разработке третьего и последующего космических аппаратов «Арктика-М». «Сроки запуска последующих аппаратов должны быть проработаны в рамках технического проекта, завершение которого намечено в первом квартале 2024 года», — сказали в НПО.

В объединении отметили, что соответствующие работы не повлияют на сроки запуска спутника «Арктика-М» №2, а увеличение числа космических аппаратов накладывает дополнительные требования к наземным средствам.

«Запланирована модернизация ранее изготовленных и создание новых программно-технических средств наземного сегмента космической системы», — уточнили в НПО.

В марте ТАСС со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Виталия Мироничева сообщил, что российская спутниковая группировка «Арктика-М» будет развернута к 2029 году.

В ноябре прошлого года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, включая «Арктика-М» №2.