Названы сроки развертывания российской «Арктики»

«Роскосмос»: группировку «Арктика-М» развернут к 2029 году

Российская спутниковая группировка «Арктика-М» будет развернута к 2029 году. Сроки со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Виталия Мироничева сообщает ТАСС.

Речь идет о четырех космических аппаратах. «Будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг Арктического региона, в том числе Севморпути», — сказал представитель.

В феврале «Роскосмос» пообещал начать эскизное проектирование новых спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, включая «Арктика-М» №2.