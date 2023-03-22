Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:29, 22 марта 2023Наука и техника

Названы сроки развертывания российской «Арктики»

«Роскосмос»: группировку «Арктика-М» развернут к 2029 году

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Российская спутниковая группировка «Арктика-М» будет развернута к 2029 году. Сроки со ссылкой на представителя «Роскосмоса» Виталия Мироничева сообщает ТАСС.

Речь идет о четырех космических аппаратах. «Будет с двух ракурсов непрерывно обеспечивать мониторинг Арктического региона, в том числе Севморпути», — сказал представитель.

В феврале «Роскосмос» пообещал начать эскизное проектирование новых спутников для наблюдения за Арктикой в 2026 году.

В ноябре замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, включая «Арктика-М» №2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Российские летчики рассказали о перехвате американского БПЛА над Черным морем
Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов
Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео
Страны G7 начнут бороться с импортом российских алмазов
На Украине заявили об изменении направления российских ударов
Бывшего замначальника отдела УФССП на Кубани осудят за получение взяток
Россиянам подсказали неожиданный вид перекуса при стрессе
В Венгрии возмутились вмешательством США в дела других стран
Названы сроки развертывания российской «Арктики»
Москвичам назвали подходящее время для смены зимней резины в этом году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.