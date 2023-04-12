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19:35, 12 апреля 2023Наука и техника

Обозначен срок запуска российской «Арктики-М» №2

Российский спутник «Арктика-М» №2 будет запущен в декабре

Фото: Пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Российский метеорологический космический аппарат (КА) «Арктика-М» №2 планируется запустить в декабре. Соответствующий срок обозначен в материалах правительства к посещению премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что изготовление спутника находится на завершающей стадии. Кроме того, в текущем году начнутся работы по модернизации системы «Арктика-М». В перспективе соответствующая группировка будет увеличена до четырех КА.

«С помощью четырех КА появится возможность производить одновременную съемку Земли с двух ракурсов, с западного и восточного витков орбиты. Это повысит точность выделения облаков над снежным и ледовым покровом и определения их характеристик, что является существенным для обеспечения безопасности мореплавания и полетов авиации в Арктическом регионе», — говорится в материалах.

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В марте в НПО имени Лавочкина сообщили, что проектирование российской группировки спутников «Арктика-М» завершится в начале 2024 года.

В ноябре прошлого года замдиректора департамента навигационных космических систем госкорпорации Валерий Заичко заявил, что «Роскосмос» планирует вывести на орбиту в 2023 году девять спутников дистанционного зондирования Земли, включая «Арктику-М» №2.

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Иван Потапов
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