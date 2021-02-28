«Союз» с первым спутником «Арктика-М» стартовал с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе успешно стартовала с космодрома Байконур. Соответствующая трансляция в воскресенье, 28 февраля, велась на сайте «Роскосмоса».

Пуск ракеты-носителя прошел в 09:55 по московскому времени с 31-й площадки Байконура.

Как уточнил в своем Telegram-канале генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, пуск прошел штатно. «Отделение головного блока и первое включение-выключение двигательной установки разгонного блока прошли в расчетное время», — написал он.

Ожидается, что в общей сложности выведение спутника разгонным блоком займет более 2 часов и завершится в 12:14 по московскому времени.

Спутник «Арктика-М» был создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие «Роскосмоса»). Потребность в применении «Арктики-М» возникла, поскольку геостационарные метеорологические аппараты серии «Электро-Л» плохо просматривают полярные зоны. Когда оба спутника выйдут на орбиту, Гидрометцентр сможет непрерывно получать оперативные данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах. Это позволит составлять более точные модели для краткосрочных прогнозов погоды и предоставит ученым информацию для изучения глобального потепления.

Изначально запустить первый подобный аппарат планировали в конце 2020 года, однако затем пуск отложили. Также сообщалось, что отправка на орбиту еще трех аппаратов «Арктика-М» намечена на 2023, 2024 и 2025 годы.