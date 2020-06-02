Спутник для прогнозирования погоды в Арктике запустят к концу года

Первый метеорологический космический аппарат «Арктика-М» будет отправлен в конце 2020 года на околоземную орбиту для сбора информации о состоянии полярных областей. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимир Колмыков.

Российский спутник для прогнозирования погоды в Арктической зоне уже изготовлен. Второй на стадии производства, его запустят в 2023 году. В 2021 году предприятие планирует подписать контракт и начать делать еще три «Арктики-М». «В настоящее время проводится работа по технико-экономическому обоснованию стоимости изготовления», — сказал Колмыков.

Потребность в применении «Арктики-М» возникла, поскольку геостационарные метеорологические аппараты серии «Электро-Л» плохо просматривают полярные зоны. Когда оба спутника выйдут на орбиту, Гидрометцентр сможет непрерывно получать оперативные данные о состоянии атмосферы и поверхности на полюсах. Это позволит составлять более точные модели для краткосрочных прогнозов погоды и предоставит ученым информацию для изучения глобального потепления.

В конце 2019 года сообщалось, что запуск первого метеорологического спутника произойдет в июне 2020-го на Байконуре, второго — в 2021 году. Отправка на орбиту еще трех аппаратов «Арктика-М» были запланированы на 2023, 2024 и 2025 годы.

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