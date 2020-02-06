За песцами и моржами в Арктике последят из космоса

Российские ученые собрались наблюдать за песцами, лисами, моржами и утками-морянками в Арктике с помощью спутников. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН (ИЭРиЖ УрО РАН) Александр Соколов.

В частности, спутниковое слежение будет установлено за моржами, которые организовали лежбище на Ямале осенью 2019 года. По предварительной информации, по некоторым внешним признакам эти животные не относятся к популяции Баренцева моря и, возможно, принадлежат к ямальской популяции. С помощью маячков исследователи хотят отследить их перемещение в рамках трехлетней программы изучения моржей.

В программе также предусмотрены классические способы изучения животных, например, генетический анализ, проведение биопсии тканей, исследования питания, динамика наполняемости лежбища. В районе него будут установлены фотоловушки.

Весной 2021 года ученые планируют надеть по десять спутниковых ошейников на песцов и лис на южном Ямале. Третий год продолжатся изучения морянки, популяция которой сильно сократилась. Будет проведено исследование негативного воздействия освоения Арктики и шельфа на моржа, кольчатую нерпу, белого медведя, белуху.

В октябре 2019 года на северо-западном берегу полуострова Ямал образовалось лежбище из тысячи моржей. Ранее в этом месте они никогда не скапливались в таких количествах, были лишь единичные и кратковременные выходы моржей. Это подтолкнуло ученых к разработке трехлетней программы.

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