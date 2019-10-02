Впечатлительным моржам в Арктике устроили концерт с баяном

ParaWorldAerial / YouTube

Член экипажа яхты «Альтер Эго» Александр Богданов устроил импровизированный концерт на баяне во время остановки у Большого Оранского острова на территории национального парка «Русская Арктика». На его игру к судну приплыли любопытные моржи и долго слушали музыку. Видео опубликовано в YouTube-канале ParaWorldAerial.

В ролике видно, как стая из примерно 30 животных плавает возле корабля, пока мужчина играет на баяне вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Оператор заснял изумленные морды моржей, смотрящих на музыканта, и записал их возгласы. Когда выступление закончилось, экипаж отплыл в сторону от зверей, которые не стали преследовать яхту.

По словам инспектора национального парка Александра Морева, сопровождавшего туристов на судне, выступление длилось около 10 минут. Оно предназначалось для людей, но музыкой внезапно заинтересовались моржи. Когда концерт закончился, они довольные уплыли к своему острову, сообщила пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

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