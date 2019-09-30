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Появилось видео нападения моржа на экспедицию Северного флота

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RGO RGO / YouTube

Участники совместной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) сняли на видео нападение моржихи на их лодку в районе мыса Геллера в Арктике. Ролик опубликован на сайте РГО.

На кадрах видно, как животное ведет себя агрессивно в воде и пытается напасть на надувное судно. Один из мужчин пытается отогнать его веслом, после чего лодка уплывает.

Руководитель медиагруппы РГО, кинодокументалист Леонид Круглов рассказал, что моржиха атаковала их внезапно в 200 метрах от берега. Предположительно, она защищала своих детенышей, рядом с которыми случайно оказались исследователи.

«Сначала она проколола носовую секцию. Мы решили, что наткнулись на льдину. Пока разбирались, что к чему, моржиха переплыла к другому краю лодки и проколола еще одну секцию, как раз ту, где сидел я», — вспомнила Круглов.

Проколотая лодка начала сдуваться, находившиеся в ней люди стали отпугивать морского зверя веслами. Они сообщили о случившемся на главное судно, добрались до берега на одном надувном баллоне, вычерпывая холодную воду из лодки. Там их ждала приплывшая на помощь лодка.

Экспедиция повторяет путь первооткрывателя Земли Франца-Иосифа Юлиуса Пайера, который он описал в своей книге «725 дней во льдах Арктики».

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