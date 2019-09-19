На экспедицию Северного флота напал морж

При высадке на мысе Геллера на архипелаг Земля Франца-Иосифа участники комплексной экспедиции Северного флота были атакованы самкой моржа, которая защищала своих детенышей. Исследователям пришлось спасаться от нее на шлюпке, сообщает пресс-служба флота.

«Серьезных неприятностей удалось избежать, благодаря четким и слаженным действиям военнослужащих, сумевших отвести лодку от животных, не нанеся им вреда», — говорится в сообщении.

В ходе экспедиции военные вместе с учеными Русского географического общества на спасательном буксирном «Алтай» повторяют маршрут первооткрывателя Земли Франца-Иосифа, австро-венгра Юлиуса Пайера. Ученые прошли через все основные точки, описанные Пайером в его книге «725 дней во льдах Арктики». Сначала они высадились на мысе Тегетхофф острова Галля, где изучили местную флору и фауну, и также места стоянки экспедиции Пайера и остатки лагеря американской полярной экспедиции 1898-1899 годов во главе с журналистом Уолтером Уэлменом. Затем члены команды прибыли на мыс Аук острова Рудольфа, где искали следы возможного захоронения русского полярника Георгия Седова, погибшего в 1914 году при «штурме» Северного полюса.

Сейчас экспедиция находится в районе острова Алджера, где проводит свои исследования в окружении льдин и айсбергов, что создает сложности в плавании.

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