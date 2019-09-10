В самой северной точке Евразии установили флаг России

Члены экспедиционного отряда Северного флота ВМФ подняли флаг России в самой северной точке Евразии — на мысе Флигели острова Рудольфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

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«Это первая подобная акция, когда северофлотцами устанавливаются флаги России в Арктике. Ранее на Земле Франца-Иосифа нами водружались только флаги ВМФ [военно-морской флот], это было несколько лет назад», — цитирует агентство сообщение пресс-службы флота.

Кроме того, отмечается, что установленные флаги изготовлены из метала и могут переносить любую погоду. У основания флага также заложили «капсулу времени» с посланием будущим поколениям исследователей Арктики.

Уточняется, что историко-патриотическая акция «Три флага над архипелагом» посвящена 145-летию открытия архипелага Земля Франца-Иосифа, а также 105-летию подъема над ним флага России и 90-летию установки флага СССР.

Ранее Северный флот в ходе экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа (является территорией России) подтвердил открытие пяти новых островов в регионе. Острова находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки, их площадь варьируется от 900 до 54 500 квадратных метров. На открытых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы.

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