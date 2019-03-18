Россияне доехали до самой северной точки Чукотки и поставили рекорд

Группа российских путешественников добралась до самой северной части Чукотки — мыса Шелагский — и установила новый рекорд для Книги рекордов России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе экспедиционного центра «РГО Экспо».

«Экстремально низкие температуры, гигантские торосы и километровые наледи вставали на пути экспедиции, но и участники и автомобили сумели преодолеть все испытания и достичь заветной цели. Впервые стоковые автомобили побывали так далеко на севере Чукотки, кроме вездеходов на гигантских колесах, там не встретишь обычную колесную технику», — говорится в сообщении.

Арктическая экспедиция отправилась из Иркутска в сторону Чукотки 25 февраля. По пути ее участники уже заехали на метеостанцию Валькаркай, известную по фильму «Как я провел этим летом», и встретились с белыми медведями. Далее из ждут зимники и замерзшие реки республики Саха, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Общая протяженность маршрута составит более 10 тысяч километров. Официально поездка завершится в Якутске в конце марта.

Видеоитоги своего заезда путешественники планируют опубликовать на Youtube-канале «Про путешествия».

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