Экспедиция «Север рядом» проедет шесть тысяч километров до Анадыря

Участники экспедиции «Север рядом», стартовавшей 5 марта в Новом Уренгое, проехали более 730 километров бездорожья на трех арктических вездеходах «Бурлак» и добрались до четвертой контрольной точки — Норильска, сообщает «Таймырский Телеграф».

Ранее путешественники посетили поселок Тухард и Дудинку и теперь направляются в сторону Хатанги и далее по суше вдоль Северного Ледовитого океана. Конечный пункт — Анадырь, куда ориентировочно команда должна прибыть 10 апреля.

Цель автолюбителей — проехать на вездеходах труднодоступные населенные пункты, куда большую часть года возможно добраться только по воздуху, и доказать, что передвигаться по российскому Северу вполне реально при наличии подходящего мощного транспорта. Из-за пурги средняя скорость передвижения машин — от восьми до 50 километров в час, расход топлива на 100 километров пути доходит до 35 литров.

В экспедиции участвуют восемь человек — путешественники, механики и блогер. Ее возглавляет инженер-конструктор Алексей Макаров, который и создал вездеход-амфибию «Бурлак». Транспортное средство приспособлено для передвижения по северным широтам. Все необходимое для команды есть в прицепе и самих машинах, которые напоминают дом на колесах.

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