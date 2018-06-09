Из России запустят прямой рейс в самую популярную в Instagram страну

Российская авиакомпания S7 запустит первый прямой рейс из Москвы в исландский Рейкьявик. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Беспосадочные рейсы из Домодедово в международный аэропорт Кеблавик будут совершаться еженедельно по субботам. Первый вылет состоится 9 июня в 20:05, прибытие в Рейкьявик — в 22:15 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:20 по исландскому времени, прибытия — 07:05 мск.

Полеты будут совершаться на лайнерах Boeing 737-800, которые вмещают 8 мест в бизнес-классе и 168 мест в экономклассе.

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«Несмотря на суровый климат, в последнее время Исландия привлекает все больше и больше туристов. Рейкьявик, самая северная в мире столица, является отправной точкой для искушенных путешественников, которые собираются исследовать таинственную и далекую страну за рулем автомобиля. Уверен, новое направление будет пользоваться спросом у пассажиров S7 Airlines из России», — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников.

Ранее ни одна российская авиакомпания на совершала прямых перелетов по маршрутам Рейкьявик — Москва и Москва — Рейкьявик.

В июне модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести много подписчиков.

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