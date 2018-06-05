Названа самая популярная в Instagram страна

Модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков.

Во-первых, редакторы отметили северное сияние и посоветовали путешественникам уехать подальше от населенных пунктов, чтобы застать природное явление.

Публикация от Dream Travelling (@_dream_travelling_) 4 Июн 2018 в 12:01 PDT

Во-вторых, многих тревел-блогеров привлек исландский термальный источник Blue Lagoon (Голубая Лагуна) из-за необычного цвета воды.

Публикация от Blue Lagoon Iceland (@bluelagoonis) 28 Май 2018 в 8:03 PDT

Также фанаты Instagram уделяют особое внимание леднику Йёкюльсаурлоун и знаменитому Черному пляжу на южном побережье Исландии.

Публикация от Glacier Lagoon Iceland (@glacierlagooniceland) 26 Апр 2017 в 4:27 PDT

Публикация от Dína (@divasilieva) 28 Авг 2017 в 11:52 PDT

Последней в списке самых инстаграмных точек страны стала ледяная пещера Скафтафетль.

Публикация от Suranga Weeratunga 🇱🇰 (@surangaw) 13 Фев 2018 в 6:05 PST

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В сентябре 2017 года самой красивой в мире страной, по версии создателей путеводителя Rough Guide, была признана Шотландия. Эксперты пришли к такому выводу в результате опроса читателей Rough Guide. Участники исследования особо отметили дикие пляжи, озера и замки в этом регионе. Второе место в рейтинге досталось Канаде. Новая Зеландия замыкает тройку. На четвертой позиции — Италия, на пятой — Южно-Африканская Республика. В топ-10 в порядке убывания также вошли Индонезия, Англия, Исландия, США и Уэльс.

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