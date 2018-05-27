Исландцы собрались пересечь Европу на «Ниве» ради ЧМ-2018

Болельщики Кьяртанссон и Йонссон из Исландии собираются приехать в Россию на чемпионат мира по футболу на автомобиле «Нива». Об этом сообщила исландская радиостанция «K100».

Молодые люди выиграли автомобиль в конкурсе одной из местных туристических компаний. Вскоре после этого они решили совершить на нем путешествие на ЧМ-2018 в Россию через всю Европу. Но поскольку Исландия находится на острове, то сначала машину доставят на пароме в Данию.

«Мы начнем путешествие на машине из Дании и поедем в Германию, оттуда мы попадем в Польшу и затем в Россию», — сказал Йонссон.

Исландским болельщикам придется преодолеть около 15 тысяч километров. По их словам, они готовы проделать любой путь, чтобы поддержать свою команду.

Grétar tekur sér stöðu hjá heiðursgestinun í blíðunni hér í Borgarnesi. #HmLadan Фото опубликовано @hmladan

Кьяртанссон и Йонссон уже покрасили «Ниву» в белый, синий и красный цвета. Кроме того, они запустили в Instagram хэштег #hmladan, по которому можно будет следить за путешествием исландцев. В машине они установят камеру для онлайн-трансляций.

По словам исландцев, с ними связались сотрудники ФИФА. Они снимают документальный фильм о том, какими необычными путями и маршрутами люди добираются на матчи чемпионата мира в России, и хотят включить в ролик сюжет о Кьяртанссоне и Йонссоне.

Первый матч сборной Исландии на ЧМ-2018 пройдет 16 июня на стадионе «Открытие арена» в Москве. Национальная команда встретится со сборной Аргентины, 21 июня исландцы сыграют с Нигерией в Волгограде, а 26 июня — с Хорватией в Ростове-на-Дону.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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