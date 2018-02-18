Британец проехал полмира ради пива

Житель британского города Плимут Бен Кумбс (Ben Coombs) проехал около 37 тысяч километров, чтобы выпить пива в самом северном и самом южном пабах мира. Его историю рассказало BBC.

Кумбс признался, что идея о путешествии пришла к нему за кружкой любимого напитка. Его экспедиция под названием «От паба до паба» (Pub2Pub) началась на острове Шпицберген в Арктике и завершилась на Огненной земле в Южной Америке. Весь путь британец проделал на автомобиле TVR Chimaera. О своем передвижении он рассказывал в группе на Facebook и на своем сайте.

Самым северным пабом в его маршруте стало заведение в поселке Пирамида на острове Шпицберген. Кумбс отметил, что там постоянно находятся всего четыре человека. Все они живут в старом отеле, где и расположен единственный в городе бар.

Во время поисков самого южного паба англичанин узнал, что бары есть и в Антарктиде. Но там они либо работают нелегально, либо являются частью закрытых поселений. Поэтому самой южной точкой путешествия стал паб в чилийском городе Пуэрто-Уильямс, который находится на архипелаге Огненная земля.

Чтобы туда добраться, Кумбс поехал через Европу в британский Саутгемптон. Оттуда его автомобиль отправили в Нью-Йорк. После этого путешественник доехал до Калифорнии, пересек Мексику и преодолел Латинскую Америку.

Самый южный паб британцу не понравился. По его словам, все меню в нем состояло из лагера и дешевого пива, а мебель была пластиковой. «Хоть это и не самое интересное место, до которого стоило ехать 37 тысяч километров, но это неважно. Важно путешествие, а не пункт назначения», — заключил путешественник.

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