Сибиряк проехался на велосипеде в сорокаградусный мороз и восхитил соцсети

В соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором житель Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа едет на велосипеде в суровый мороз. Запись опубликована в группе «Происшествия Ноябрьск».

Автор видео, опубликованного 21 января, сообщает за кадром, что на улице в тот момент было минус 40 градусов. «Зато точно не заглохнет», — написал один из комментаторов. Некоторые предположили, что велосипедист специально выехал на улицу в такую погоду в поисках популярности в интернете.

Участники сообщества согласились, что так передвигаться гораздо быстрее, чем пешком, а автомобилисты заметили, что, скорее всего, ему «машину жалко». По словам других пользователей, этим сибиряков не удивить: велосипед в минус 40 для Ноябрьска — «нормальное явление».

По данным Gismeteo, 22 января температура в Ноябрьске опускалась до минус 34-40 градусов.

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