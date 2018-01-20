Крещенская прорубь для мусульман рассорила пользователей сети

zulfat_zinnurov / Instagram

В Татарстане сделали прорубь в форме полумесяца. Фотографии опубликовал во «ВКонтакте» и Instagram татарский шансонье Зульфат Зиннуров. На снимки обратил внимание пародийный Twitter-аккаунт Д///ИХАД.

«С праздником, друзья! Бог он один, не забывайте», — прокомментировал Зиннуров.

Пост певца в Instagram набрал более трех тысяч лайков, а в комментариях развернулась дискуссия на тему того, могут ли мусульмане принимать участие в религиозных обрядах православных христиан. Часть пользователей сочла это неуместным, другие поддержали Зиннурова и обвинили тех, кто осудил его, в разжигании межнациональной розни.

«МК в Казани» писал 19 января, что в крещенских купаниях в Татарстане поучаствовали более пяти тысяч человек. В республике было обустроено 104 места для проведения этого обряда — 80 прорубей-иорданей и 24 купели на родниках.

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