Матери и домохозяйки поддержали танцем полуголых ульяновских курсантов

Матери и домохозяйки решили поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых затравили за видеопародию на песню Satisfaction, и представили свою версию клипа. Ролик опубликован в YouTube.

На кадрах женщины разной комплекции в домашней одежде, пританцовывая, пылесосят, вытирают пыль, готовят, гладят и расчищают снег.

По словам одной из героинь видеоролик, снятый ульяновскими курсантами, — «просто дурачество». «Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали... Всем спасибо», — сказала женщина.

Ранее пользователи сети запустили флешмоб в поддержку курсантов. К нему присоединились студенты других российских учебных заведений, в частности, Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области и Академии гражданской защиты МЧС, а также команда телепередачи «Вечерний Ургант».

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

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