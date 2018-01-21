Интернет и СМИ
 
Последние новости
Мутко пообещал «просто ух» на Олимпиаде
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Собянин рассказал о конкуренте МЦК  
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе
Американский посол окунулся и почувствовал связь с русскими
Любитель суши в Калифорнии вытащил из себя полутораметрового червя
Два пассажирских самолета опасно сблизились около Москвы

Матери и домохозяйки поддержали танцем полуголых ульяновских курсантов

Перейти в «Мою Ленту»

Матери и домохозяйки решили поддержать курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которых затравили за видеопародию на песню Satisfaction, и представили свою версию клипа. Ролик опубликован в YouTube.

На кадрах женщины разной комплекции в домашней одежде, пританцовывая, пылесосят, вытирают пыль, готовят, гладят и расчищают снег.

По словам одной из героинь видеоролик, снятый ульяновскими курсантами, — «просто дурачество». «Мы решили поддержать ребят, чтобы их не наказывали... Всем спасибо», — сказала женщина.

Ранее пользователи сети запустили флешмоб в поддержку курсантов. К нему присоединились студенты других российских учебных заведений, в частности, Рязановского сельскохозяйственного техникума Ульяновской области и Академии гражданской защиты МЧС, а также команда телепередачи «Вечерний Ургант».

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ургант в халате поддержал полуголых ульяновских курсантов
В сети начали флешмоб в поддержку станцевавших полуголыми ульяновских курсантов
Прокуратура заступилась за станцевавших в БДСМ-костюмах полуголых курсантов
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0420 января

Не баг, а фича

YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
03:11Сегодня

Россияне предложили создать Яндекс-кошелек для финансирования пропаганды США

14:2819 января

Лейбл Тимати потерял и нашел миллиард своих просмотров на YouTube

12:4820 января

Игрок команды Высшей лиги КВН умер в 21 год

Интернет и СМИ00:04 2 января

Совсем хайпанулись

В 2017 году против хайпа не устояли ни Познер, ни калмыки
19:0320 января

Ургант в халате поддержал полуголых ульяновских курсантов

13:3719 января

Блогер выучил русский мат перед «холодной войной с Россией»

01:0220 января

Человек-синтол начал «трансформацию» и удалил брови

Интернет и СМИ00:0318 января

«Ничего страшного в обнаженном теле нет»

Россиянка обтягивается латексом и покоряет американцев
10:3920 января

Крещенская прорубь для мусульман рассорила пользователей сети

12:5919 января

Художник переосмыслил сексизм и поменял местами женщин и мужчин

23:0019 января

Стали известны доходы Шурыгиной от участия в телешоу

Россия
Виновник трагедии«Часто шутил про бурятов, расизма не скрывал»
Одноклассник об ученике, устроившем резню в бурятской школе
Пенсионер провалился под лед и сам позвонил спасателям
В РПЦ рассказали о будущем онлайн-служб
«Хоть мы в ангелов не верим, крепость Фаберже проверим»
Голые россияне и духовность. Что еще нужно для счастья
Курсант Ульяновского летного училища раскаялся и стал взрослым
Тело Шаинского привезли в Москву спустя месяц после смерти композитора
«Славяне — хорошие рабы»
Цыгане делают миллионы на инвалидах и обращаются с ними как с животными
Все материалы
Мир
«Я ненавижу тупых людей»
Жестокая бойня в школе сделала двух садистов героями Америки
Американский посол окунулся и почувствовал связь с русскими
Турецкие танки вошли в Сирию
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Турцию обстреляли с территории Сирии
Китай предложил США смириться с его политикой
Конгрессмен в США пустил госбюджет на улаживание скандала с домогательствами
Все материалы
Бывший СССР
Бес попутал
Москва и Киев сражаются за души украинцев
В Киеве радикалы разгромили стройплощадку и избили охранников
Украинские военные обстреляли пассажирский автобус в Донбассе
По-соседски
Что интересного происходило в республиках бывшего СССР в 2017 году
Жесткий приход
Латвийцы искали хорошей жизни, а попали в грибное рабство
Порошенко уличили в вояже на Мальдивы по секретному паспорту
Пьяный украинец потерял Lexus и устроил переполох полиции
Все материалы
Экономика
Зря работали
Богатейший штат Америки оставит миллионы стариков без денег
Не укради
Интеллектуальная собственность в России стала чаще подвергаться нападкам
На бюджетников потратят 15 миллиардов рублей
Католическая церковь начала собирать пожертвования пластиковыми картами
Ядерный шторм
Чего боится мировая элита
Биткоину спрогнозировали «тотальный коллапс»
Российский газ опять развернули и отправили в Америку
Все материалы
Силовые структуры
Якудза не снилось
Самая жестокая банда Дальнего Востока вербовала школьников и заживо жгла людей
Быстрые и опасные
Самые популярные машины российских бандитов из лихих 90-х
Рубанул: подросток напал на школу в Бурятии
Он поджег класс и бил жертв топором
Подросток притворился бывшим главой ЦРУ и получил секретные данные
Карманники оставили сына Газманова без денег и паспорта во время шопинга
На десятках российских автозаправок нашли вирус для недолива бензина
Опубликовано видео задержания напавшего на школу бурятского подростка
Все материалы
Наука и техника
Придется подождать
От России после конца света до войны со зловещей сектой: главные игры 2018 года
Другой мир
Какой была бы Россия без большевиков и советской власти
«Это привело к страшнейшим и кровавым событиям»
На Украине не раз предавали Россию и объединялись с ее врагами. Кто виноват?
США собирались передать России технологии «Звездных войн»
НАСА заблокировало афроамериканке путь в космос
Крупнейший новый военный корабль Ирана переломился на две части
В Пентагоне нашли следы древних бактерий
Все материалы
Спорт
Русская дуэль
В фигурном катании новая королева. Ей 15, и это не Липницкая
Хабиб Нурмагомедов«Конор, выскочи на минуту! Поговорить надо!»
UFC едет в Россию. Бою Нурмагомедова и Макгрегора — быть?
Испанский вратарь забил мяч ударом со своей половины поля
Мутко пообещал «просто ух» на Олимпиаде
Бывший игрок «Зенита» сломал ногу сопернику и зарыдал
Родившийся в Крыму украинский боксер Усик ответил критикам
Медведева проиграла 15-летней соотечественнице на чемпионате Европы
Все материалы
Культура
Продюсеры выбрали лучший фильм года
Сексуальная контрреволюция
Скандалы с изнасилованиями убивают юмор и скоро уничтожат культуру
Сексуальная тварь
Кино недели: от влюбленного ихтиандра до патологий «Пианистки»
Умер музыкант The Zombies и The Kinks Джим Родфорд
«Это был протест и вой женщин»
Пионер российского рейва о свободе, экспериментах и забытых писателях 90-х
Умерла актриса из «Основного инстинкта»
Порнозвезда Оливия Вольтер смешала алкоголь с лекарствами и умерла в 23 года
Все материалы
Интернет и СМИ
Не баг, а фича
YouTube устал от трупов и расизма, потерял звезд и деньги. Грядет чистка
Россияне предложили создать Яндекс-кошелек для финансирования пропаганды США
Игрок команды Высшей лиги КВН умер в 21 год
Ургант в халате поддержал полуголых ульяновских курсантов
Человек-синтол начал «трансформацию» и удалил брови
Крещенская прорубь для мусульман рассорила пользователей сети
Стали известны доходы Шурыгиной от участия в телешоу
Все материалы
Ценности
Своевременное правительство
Часы для тех, кто что-то решает в этом мире
Летающий сегвей показали на видео
Собаки отберут работу у моделей
Модель plus-size предстала в образе развратной монахини
Принца Гарри и его невесту превратили в ужасающих кукол
Мусульманке в хиджабе доверили рекламу средства для волос
Жизнь семьи мальчика в расистской худи H&M превратилась в хаос
Все материалы
Путешествия
О народе думают
Где отдыхают Порошенко, Трамп и Саакашвили
Женщины подрались в бизнес-классе, задержали вылет в Москву и попали на видео
Появились подробности женской драки в бизнес-классе российского лайнера
Умер лучший шеф-повар XX века
Ирландский отель пристыдил блогера за просьбу о бесплатном номере
Папа Римский обвенчал пару на борту самолета
Отдых в Турции подорожает
Все материалы
Из жизни
Из мира Барби
Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Любитель суши в Калифорнии вытащил из себя полутораметрового червя
Самолет бомбардировал жителей деревни человеческими фекалиями в Индии
Горят на работе
Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Австралиец решил в суде доказать свое право заниматься сексом с собакой
Американский подросток рассказал о подготовке к концу света
Трампа заподозрили в измене
Все материалы
Снимите это немедленно!
Самые безвкусные примеры украшения автомобилей
«Не покупайте электромобили!»
Глава Fiat Chrysler рассказал, каким будет кроссовер Ferrari
«Тойоты», про которые вы не слышали
Самые редкие автомобили марки Toyota
Большой. Квадратный. Новый – «Гелик»
Все, что нужно знать про совершенно новый Mercedes-Benz G-Class прямо сейчас
Ferrari готовит самый мощный суперкар с мотором V8
Коллекцию из 51 игрушечного Porsche оценили в 10 миллионов рублей
Пикап Ford переделали в брутальный сверхроскошный внедорожник
Все материалы
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Копить надо было
В России наступает ипотечная депрессия. Что делать?
«Никогда бы не подумала, что москвичи могут так жить»
Провинциалка искала в столице дешевую квартиру, а попала в кошмар наяву
Жители КапотниЧужой район
Москву окружат гетто для мигрантов
На новосибирца завели уголовное дело из-за шутки над соседом
Россиянин поселил в своей квартире двух львов
В петербургской квартире под слоями краски нашли уникальные росписи
Все материалы