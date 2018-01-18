Прокуратура заступилась за станцевавших в БДСМ-костюмах полуголых курсантов

Прокуратура не нашла оснований для отчисления первокурсников Ульяновского института гражданской авиации, снявших и выложивших в сеть видеоролик-пародию на клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси. Об этом в четверг, 18 января, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«В ходе проверки фактов нарушения ими обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, а также уставом института, правилами внутреннего распорядка курсантов и предоставления жилых помещений и проживания в курсантском общежитии, а также иных локальных актов института, влекущих применение меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления из института, не выявлено», — отмечается в пресс-релизе.

В то же время прокуроры пришли к выводу о ненадлежащей организации воспитательного процесса, в связи с чем ректору учебного заведения внесено представление, в котором «поставлен вопрос о привлечении виновных лиц из числа педагогических работников к дисциплинарной ответственности».

16 января в сети обратили внимание на ролик, опубликованный на YouTube. На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

В институте гражданской авиации начались проверки, свое возмущение выразил глава Ульяновской области Сергей Морозов. Он заявил, что видео оскорбляет регион и ветеранов, особенно накануне важных юбилейных дат. Впрочем 18 января он изменил свою позицию и призвал «не ломать жизнь» курсантам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!