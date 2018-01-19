Курсант Ульяновского летного училища раскаялся и стал взрослым

Один из участвовавших в съемках скандального клипа курсантов Ульяновского летного училища раскаялся в содеянном, пишет kp.ru.

«Видео снимали в октябре. Тогда я еще не понимал, что началась самостоятельная взрослая жизнь. Не привык к режиму», — написал он в объяснительной. Курсант считает, что совершил необдуманный детский поступок, «о котором очень жалеет».

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По его словам, видео учащиеся снимали для себя и не планировали публиковать его в сети. Они предполагают, что это сделал учащийся четвертого курса, которому, возможно, такой креатив пришелся не по душе.

18 января сообщалось, что прокуратура не нашла оснований для отчисления первокурсников, снявших клип-пародию на песню Satisfaction Бенни Бенасси. Вместе с тем надзорные органы предъявили претензии к организации воспитательного процесса, ректору внесли представление, чтобы тот привлек ответственных педагогов к ответственности.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который сперва выступил с резкой критикой поступка будущих летчиков, затем призвал не ломать им жизнь.

16 января пользователи сети обратили внимание на опубликованное в сети видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами», где раздетые до трусов молодые люди в фуражках танцуют тверк и сосут бананы. В нескольких училищах студенты сняли похожие клипы в поддержку курсантов.

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