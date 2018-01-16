Полуголые курсанты потверкали в БДСМ-костюмах и нарвались на гнев ректора

Aleks Jigurdinski / YouTube

В сети обратили внимание на пародию на клип Satisfaction итальянского диджея Бенни Бенасси, сделанную учащимися Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик опубликован на YouTube-канале Aleks Jigurdinski.

На видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами» полуголые курсанты в пародийных БДСМ-костюмах, совершая активные движения бедрами, танцуют под Satisfaction и сосут бананы. Под конец ролика все участники видео собираются в одной комнате и начинают обниматься.

Зрители неоднозначно восприняли «творчество» курсантов: некоторые начали хвалить учащихся за креатив и «отжиг в духе времени», другие принялись обвинять молодых людей в гомосексуализме. «*** [Геи]. Отправлю на сайт учебного заведения. Пусть летят "бананососы" по домам», — пригрозил один из них.

Как заявил начальник организационно-воспитательного отдела УИГА Петр Тимофеев, в институте уже разбирают проступок учащихся. «Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так ведут», — цитирует слова мужчины портал «73онлайн».

Судя по комментариям под роликом, участников видео уже вызвали в ректорат, где решается их дальнейшая судьба.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!