Российский школьник взломал электронный дневник и понаставил себе пятерок

Девятиклассник из города Вуктылу (Республика Коми) взломал свой электронный школьный дневник школы и исправил плохие отметки. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел по Республике Коми.

О проделке 15-летнего школьника в полицию сообщил учитель информатики. Мужчина обнаружил, что один из его подопечных взломал электронный дневник и улучшил показатели успеваемости за несколько дней себе и своим товарищам.

Отмечается, что учащий девятого класса получил доступ к электронному дневнику школы через свой домашний компьютер. Для этого он добыл необходимую для взлома программы информацию в кабинете информатики и скачал данные на флеш-карту.

В пресс-службе МВД по Республике Коми заявили, что сотрудники полиции проводят проверку действий школьника. По их словам, во взломе девятиклассником электронного дневника усматриваются признаки нарушения статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерный доступ к компьютерной информации).