Десятки липецких школьников оказались в больнице из-за мобильного приложения

В Липецке 29 учеников пятого-восьмого классов попали в больницу из-за мобильного приложения с ультразвуком, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального МВД Наталью Маслакову.

По ее словам, школьников доставили в областную больницу с одинаковыми симптомами. Некоторые подростки рассказали врачам, что один из детей скачал неизвестное мобильное приложение с ультразвуком и включил его во время урока. Портал LipetskMedia добавляет, что учительница одного из классов слышала звук, похожий на скрежет.

После пяти минут работы приложения у школьников резко заболела голова, они почувствовали слабость и тошноту. Как полагают врачи, наиболее вероятной причиной стало психофизиологическое воздействие на детей, пишет «Интерфакс».

Состояние большинства пострадавших школьников стабильное, однако двоих детей с судорогами направили в отделение реанимации. Региональный СК начал доследственную проверку. В ведомстве отметили, что причиной плохого самочувствия детей мог быть «внешний раздражитель слуха».

Как пишет «Медиазона», речь, вероятно, идет о приложении «Ультразвук», его можно скачать в Google Play. «Корреспонденту "Медиазоны", испытавшему приложение на себе, показалось, что он тоже почувствовал тошноту и слабость», — отмечает издание.