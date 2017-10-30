Интернет и СМИ
 

Российских школьников научат защищаться от троллинга

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В российских школах пройдет единый урок безопасности, посвященный кибербуллингу и мошенничеству в интернете. Об этом в понедельник, 30 октября, со ссылкой на члена комитета Совета Федерации Людмилу Бокову сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия, организованного Советом Федерации, Минкомсвязью, МВД, Роскомнадзором и Минобрнауки, российским школьникам расскажут о защите персональных данных, фишинге и преступных сообществах в социальных сетях. Также их научат совершать покупки в онлайн-магазинах и анализировать достоверность информации в интернете.

Как отмечает Бокова, урок пройдет 30 октября. «Эта ежегодная акция уже стала хорошей традицией. Каждый год мы ставим перед собой новые задачи. В этом году наша главная цель — повышение качества единого урока, а также помощь образовательным организациям в выстраивании системной работы по обучению школьников кибербезопасности», — заявила она.

Член комитета Совета Федерации отметила, что особое внимание на уроке будет уделено массовому троллингу в соцсетях, который может нанести серьезный урон неокрепшей детской психике.

Бокова добавила, что единые уроки безопасности проводятся с 2014 года. В прошлом году в них приняли участие 12,4 миллиона школьников.

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