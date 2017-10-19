Игра заставила детей сбежать из дома и скрываться от родителей

Несколько британских детей были объявлены в розыск, пока выполняли задание из вирусной игры под названием 48-Hour Challenge (48-часовой вызов). Об этом сообщает The Sun.

По правилам игры, участники должны как можно дольше скрываться от родителей и зарабатывать очки на упоминаниях о собственном исчезновении, которые будут появляться в социальных сетях.

К соревнованиям допускаются дети, достигшие 14-летнего возраста. Как правило, подростки покидают дома парами или небольшими группами. Власти Великобритании полагают, что вирус пришел на материк из Северной Ирландии.

Условия участия в 48-Hour Challenge и балловая система поощрения особо отличившихся игроков скопирована с более раннего вируса — игры Game of 72, которая держала в страхе родителей европейских школьников еще в 2015 году. Тогда участники состязаний получали задания, предполагающие временный разрыв всех реальных и виртуальных контактов и исчезновение из поля зрения родственников сроком на 24, 48 или даже 72 часа.

Главная задача мнимых исчезнувших — продержаться положенное время, сохраняя хладнокровие и не вмешиваясь в ход поисковых операций, организованных родителями и полицией, и через двое суток объявиться.

В прошлом году власти Соединенного Королевства предупреждали граждан о другой, смертоносной вирусной угрозе родом из России. Полиция проинформировала школы об игре «Синий кит», мотивирующей подростков на совершение цепочки опасных заданий, последним из которых становится совершение самоубийства. Как показывает практика, настоящему суициду британские школьники предпочли инсценировку собственного исчезновения.